Директор Алсу отреагировал на слухи о разводе певицы с мужем

Слухи о разводе певицы Алсу опроверг в беседе с «Газетой.Ru» ее концертный директор Сергей Фадеев.

«Никакого разлада не произошло, но я это не комментирую. Комментировать я ничего не буду, потому что я занимаюсь творчеством. Я думаю, кроме ее самой или ее супруга вряд ли кто-то вам даст комментарий, который касается их личной жизни. Поверьте, там все в порядке», — сказал он.

Напомним, поклонники заподозрили певицу в разрыве отношений, когда она появилась на концерте певца Леонида Агутина без обручального кольца и в личном блоге рассказала фолловерам о стрессе. По словам Фадеева, он даже не заметил отсутствие кольца на руке Алсу.

Ранее Алсу рассказала об отношении к возрасту в день своего 40-летия.