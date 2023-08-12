Директор Лады Дэнс раскрыл подробности о ее состоянии после ДТП в Подмосковье

Об улучшении состояния певицы Лады Дэнс сообщил «Ленте.ру» директор артистки Сергей Пудовкин. По его словам, состояние госпитализированной после ДТП Дэнс улучшилось.

«Переломный момент произошел. Она идет на поправку. Сегодня (врачи) сняли основной послеоперационный шов, который был связан с хирургией лица», — рассказал Пудовкин.

Директор Дэнс добавил, что певице предстоит долгая реабилитация, включающая в себя курс физических упражнений. Сейчас артистке трудно говорить и ходить, отметил он. «Конечно, она, как всякая девушка, расстраивается в связи с этими сложностями, особенно косметическими… Но, слава богу, жива. И прогнозы врачей оптимистичны», — сообщил Пудовкин.

56-летняя артистка попала в ДТП 5 августа. С места аварии ее доставили в больницу на вертолете. Дэнс получила черепно-мозговую травму и травмы лица. Ей провели несколько операций.