Директор московской школы отреагировал на новость об изнасиловании ученика в туалете

На информацию об изнасиловании еще одного ученика в московской школе №1392 отреагировал директор образовательного учреждения Денис Бахарев. По его словам, ученикам и родителям пострадавшего ребенка готовы оказать любую помощь, в том числе психологическую. Руководитель школы прокомментировал «Мосленте» сложившуюся ситуацию.

«Никаких обращений о насильственных действиях от мальчика, по которому идет проверка, и от его родителей в адрес школы не поступало», — сообщил он.

По словам Бахарева, Следственный комитет РФ проводит проверку по факту случившегося. Представители школы предоставили все запрошенные данные и сотрудничают со следствием. На данный момент никому из учеников не предъявлены официальные обвинения.

Ранее в СМИ появилась информация об изнасиловании еще одного ученика школы №1392 в Новой Москве. Под подозрение попали двое девятиклассников.