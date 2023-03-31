В изнасиловании 12-летнего школьника заподозрили двух девятиклассников

В изнасиловании 12-летнего мальчика в московской школе №1392 заподозрили двух девятиклассников, сообщает MK.RU.

Отмечается, что подростки познакомились с пятиклассником в начале учебного года. Во время уроков они вызывали школьника в туалет, где, угрожая, насиловали его.

О надругательствах узнала мать пострадавшего: за эти месяцы он стал замкнутым, резким, скрытным, начал хуже учиться и потерял мотивацию ходить в школу. В результате женщина поговорила с сыном и узнала о случившемся. Она обратилась в полицию. Сейчас со школьником работают психологи.

Ранее сообщалось, что надругательства происходили в период с 1 декабря 2022 по 24 марта 2023 года. Это не единственный случай. В той же школе №1392 издевательствам подвергся четвероклассник. Об этом узнали, когда порноролик с его участием попал в чат класса.