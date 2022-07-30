Директор Шатунова высказался об исполнении хитов «Ласкового мая» Даней Милохиным

Об исполнении хитов «Ласкового мая» тиктокером Даней Милохиным высказался директор экс-солиста группы Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов. В интервью Teleprogramma.pro он заявил, что это недопустимо.

Ранее бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что является поклонником Милохина и хотел бы услышать песни коллектива в его исполнении. Кудряшов отрицательно отреагировал на эту идею.

«Разину на сегодняшний день ничего, кроме пока названия "Ласковый май", не принадлежит. Что бы он ни заявлял из Америки. Никому и никогда на перепевки песни не отдадим», — заявил директор покойного артиста. Он отметил, что сам Шатунов при жизни был категорически против исполнения его песен.

Ранее Милохин отреагировал на сравнение с Шатуновым. «Что за (***)?! Я жил, жив и буду жить!», — возмутился тиктокер.