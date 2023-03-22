Директор театра «Ленком» раскрыл размер своей пенсии

Размер своей пенсии раскрыл Teleprogramma.pro директор театра «Ленком», заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер. Он сообщил, что ежемесячно получает социальную выплату в размере 25 тысяч рублей.

76-летний Варшавер отметил, что его не коснулась столичная прибавка к пенсии, так как она полагается только заслуженным и народным артистам. Однако, по его словам, 25 тысяч рублей — нормальная сумма. «Я работаю, живу на зарплату, а пенсию откладываю», — пояснил он.

Ранее сумму своей пенсии назвал знаменитый дрессировщик, руководитель Театра кошек Юрий Куклачев. Он сообщил, что ежемесячно получает от государства выплату в размере 30 тысяч рублей.