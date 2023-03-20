Юрий Куклачев назвал сумму своей пенсии

Сумму своей пенсии назвал знаменитый дрессировщик, руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в беседе с Teleprogramma.pro. Он сообщил, что ежемесячно получает от государства выплату в размере 30 тысяч рублей.

Куклачев отметил, что недавно получил прибавку к пенсии за звание народного артиста РФ. Однако указанной суммы на ежемесячные траты ему не хватает. «Только на бензин у меня каждый месяц уходит около 30 тысяч. А ведь еще нужны продукты, нужно покупать корм для кошек», — пояснил он.

Куклачев порекомендовал россиянам заранее готовиться к пенсии: к примеру, в трудоспособном возрасте приобрести недвижимость, чтобы затем сдавать ее в аренду.

Ранее размер своей пенсии назвала автор песен Аллы Пугачевой Лариса Рубальская. Она сообщила, что получает от государства 30 тысяч рублей.