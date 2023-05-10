Перечислены эффективные техники для быстрого засыпания

Эффективные техники для быстрого засыпания в беседе с «Мослентой» назвал реабилитолог, основатель и руководитель Центра механотерапии имени Густава Цандера Владимир Бондаренко. Он посоветовал для успокоения перевозбужденной нервной системы ритмично дышать и закатывать глаза.

«Сначала на протяжении шести секунд сделайте медленный вдох, затем — неторопливый выдох такой же продолжительности. Если заниматься подобной гимнастикой примерно 5-6 минут, сознание приходит в норму, лишние мысли исчезают, организм настраивается на ночной режим», — пояснил специалист.

Помимо этого, можно использовать технику «глаза вверх», которая также направлена на нормализацию процесса засыпания. Основа метода — специальное положение глаз, похожее на то, в котором они находятся у человека в состоянии сна. Если, лежа в кровати и закрыв веки, специально немного закатить наверх зрачки, мозг рефлекторно переключается на отдых, продолжил эксперт.

Положительных результатов можно достичь и при совмещении этих методов, отметил реабилитолог. Он напомнил, что зрачки нужно направить вверх, но не переусердствовать, чтобы не возникло дискомфорта и перенапряжения глазных мышц. При этом следует несколько минут подышать в технике «шесть секунд».

Бондаренко посоветовал перед сном исключить кофеин и другие тонизирующие вещества, а также обильную пищу, воздержаться от просмотра телевизора и чтения новостей.

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