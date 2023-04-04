Малышева назвала две важные вещи для здорового сна

Две важные для здорового сна вещи в программе «Жить здорово!» назвали ведущие врач-терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман. По их словам, это правильный матрас и тяжелое одеяло.

Эксперты считают, что для здорового сна необходимо выбрать матрас средней жесткости, он должен обеспечить семь точек опоры и поддерживать голову, плечи, таз и ноги в удобном положении. Слишком мягкий матрас способствует искривлению позвоночника, а также долгому засыпанию.

Врачи посоветовали использовать для сна и тяжелое одеяло. По их словам, быстрому засыпанию способствуют также теплые носки и маска на глаза.

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