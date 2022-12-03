Доктор Мясников посоветовал продукт для профилактики слабоумия

Продукт для профилактики слабоумия посоветовал в новом выпуске программы «О самом главном» известный врач и телеведущий Александр Мясников. Доктор рассказал, почему по утрам он часто ест устрицы.

«Такой завтрак предохраняет от слабоумия и улучшает работу мозга настолько, что его рекомендуют врачи», — заявил Мясников. Устрицами и другими морепродуктами стоит питаться по утрам также с целью замедлить старение мозга, пояснил врач.

Ранее Мясников оценил пользу магния при борьбе с тревожностью. Он заявил, что употребление этого микроэлемента важно прежде всего для сердца.