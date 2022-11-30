Доктор Мясников оценил пользу магния при борьбе с тревожностью

Пользу магния при борьбе с тревожностью оценил врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия 1». Он заявил, что употребление этого микроэлемента важно прежде всего для сердца.

«Если вы хотите принимать магний, чтобы быть спокойной, тут, наверное, я с вами не соглашусь», — ответил доктор на вопрос телезрительницы. По словам врача, магний помогает нормально функционировать сердечно-сосудистой системе, его недостаточность приводит к аритмии и ряду других заболеваний. Но с волнением, по мнению Мясникова, эффективнее бороться с помощью изменения мышления.

Пациентам, у которых уже обнаружена недостаточность магния или есть проблемы с сердцем, стоит принимать специальные препараты с этим микроэлементом. Но людям без диагностированных заболеваний достаточно разнообразить рацион. «Здоровой молодой женщине я просто советую получать магний из продуктов: шоколада, орехов, курицы, рыбы, овощей, фруктов, субпродуктов», — сказал Мясников телезрительнице.

Ранее Мясников призвал с осторожностью употреблять травяные чаи. Телезрителям напомнили, что у каждого вида трав есть свои противопоказания.