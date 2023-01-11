В программе Малышевой назвали продукты для восстановления печени

Продукты, которые могут способствовать восстановлению печени, назвали в эфире программы «Жить здорово!» ведущие врач-терапевт Елена Малышева, врач-офтальмолог Михаил Коновалов и приглашенный специалист по психологии питания, блогер Дарья Валентинова.

«Есть три уникальных продукта для печени. Первый — красный грейпфрут. В нем содержится нарингин, который улучшает барьерную функцию желудочно-кишечного тракта и помогает снизить риски развития цирроза печени», — сказала Валентинова.

Полезна для печени и куркума. В составе специи есть куркумин, который имеет противовоспалительные свойства, а также защищает печень от токсического воздействия алкоголя и выводит плохой холестерин. Как отметила Малышева, суточная норма пряности не должна превышать 12,5 грамма, это около одной ложки.

Включить в рацион следует и шпинат, богатый глутатионом. Это вещество является главным нейтрализатором токсинов. По мнению специалистов, в идеале все эти продукты следует употреблять одновременно, поскольку наригин и куркумин совместно усилят действие глутатиона.

«В праздники печень сильно страдает. Сейчас самое время включить эти продукты в рацион и сдать анализы на ферменты печени. Когда печень восстановится, она каждую секунду будет разрушать токсические вещества, попадающие в нее», — сказала Малышева.

Ранее врач назвал способ избежать ожирения печени. Эта болезнь возникает из-за чрезмерного потребления углеводов и простых сахаров.