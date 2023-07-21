10:55, 21 июля 2023
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Дмитрий Дибров назвал сильно удивившую его звезду российского шоу-бизнеса
Телеведущий Дибров признался, что сильнее всех его удивила Инстасамка.
Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com
Телеведущий Дмитрий Дибров в разговоре со StarHit признался, что сильнее всего из гостей нового шоу «Сессия» его удивила исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева).
Он пояснил, что, несмотря на многолетний эксцентричный вызывающий образ, в жизни рэперша оказалась совершенно другим человеком.
Дибров увидел, как певица общается со своим мужем и продюсером Олегом Еропкиным вне съемочной площадки. По его словам, супруги очень трепетно и с любовью относятся друг к другу. Еропкина (он же исполнитель Moneyken) телеведущий назвал образованным и талантливым человеком.
Ранее телеведущий Дмитрий Дибров вспомнил о насмешках москвичей после переезда в столицу.