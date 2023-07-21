Дмитрий Дибров назвал сильно удивившую его звезду российского шоу-бизнеса

Телеведущий Дмитрий Дибров в разговоре со StarHit признался, что сильнее всего из гостей нового шоу «Сессия» его удивила исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева).

Он пояснил, что, несмотря на многолетний эксцентричный вызывающий образ, в жизни рэперша оказалась совершенно другим человеком.