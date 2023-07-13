Известный телеведущий вспомнил о насмешках москвичей

О насмешках москвичей после переезда в столицу вспомнил в интервью «Мосленте» телеведущий Дмитрий Дибров. Шоумен родился и вырос в Ростове-на-Дону и отправился в Москву после окончания университета в 1981 году.

По словам Диброва, жителей столицы веселил его южный акцент. «Как только я открывал рот, все вокруг начинали хохотать. Я, может, что-то умное хочу сказать, а они смеются надо мной! А особенно всех веселили мои "вереука" и "водопроуодчик"», — рассказал ведущий.

Ранее воспоминаниями о переезде в Москву поделилась известная певица Бьянка. Знаменитость перебралась в российскую столицу из Минска, когда ей было 24 года.