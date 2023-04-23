Дмитрий Дибров отреагировал на слухи о своем тяжелом состоянии после ДТП

На слухи о своем тяжелом состоянии после ДТП в Москве отреагировал телеведущий Дмитрий Дибров. Слова шоумена цитирует НТВ.

«Удивляюсь: почему я еще не на Троекуровском? Хоть вы единственные приехали удостовериться, что я не в Боткинской лежу с оторванной головой, как мне уже тут сообщили», — высмеял Дибров появившуюся в СМИ информацию.

В разговоре с прибывшими на место аварии журналистами ведущий пошутил на тему собственных похорон. Он также в шутку заявил, что готов раздеться и доказать отсутствие рваных ран на теле.

Ранее момент ДТП с участием Диброва попал на видео. Автомобиль Mercedes, за рулем которого находился шоумен, врезался в полицейский микроавтобус при перестроении. Ни один из участников аварии не пострадал.