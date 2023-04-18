Момент ДТП с участием Дмитрия Диброва в Москве попал на видео

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль Mercedes врезается в полицейский микроавтобус при перестроении. По данным источника, за рулем иномарки находился Дибров.

Телеведущий сообщил телеканалу РЕН ТВ, что с ним все в порядке. По данным СМИ, другие участники ДТП также не пострадали.

Ранее на видео попала авария с участием грузовика. Фура на скорости перевернулась на МКАД.