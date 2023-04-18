16:38, 18 апреля 2023
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Момент ДТП с участием Дмитрия Диброва в Москве попал на видео
«112»: телеведущий Дмитрий Дибров врезался в полицейский микроавтобус.
Кадр: Telegram-канал «112»
Момент ДТП с участием телеведущего Дмитрия Диброва в Москве попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».
На опубликованных кадрах видно, как автомобиль Mercedes врезается в полицейский микроавтобус при перестроении. По данным источника, за рулем иномарки находился Дибров.
Телеведущий сообщил телеканалу РЕН ТВ, что с ним все в порядке. По данным СМИ, другие участники ДТП также не пострадали.
Ранее на видео попала авария с участием грузовика. Фура на скорости перевернулась на МКАД.