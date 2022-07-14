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Дмитрий Харатьян назвал отличительное качество москвичей

Дмитрий Харатьян назвал отличительное качество москвичей
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Отличительное качество москвичей от жителей других городов назвал советский и российский актер, телеведущий, кинопродюсер, народный артист Российской Федерации Дмитрий Харатьян. В разговоре с «Москвич Mag» он дал жителям столицы определение «расслабленные».

По его мнению, приезжие более амбициозны — они пытаются познавать и покорять столицу. «А для москвичей Москва — это уже данность, потому они более расслабленные и меньше стремятся узнавать что-то новое, достопримечательности, музеи», — сказал он, отметив, что нередко случается так, что приезжие знают о Москве больше, чем местные жители.

Ранее об отличиях москвичей от жителей Санкт-Петербурга рассказала известная российская актриса Полина Ауг. По ее мнению, жителей столицы отличает «бешеный» ритм жизни.

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