Актриса Полина Ауг назвала отличие москвичей от жителей Санкт-Петербурга

Об отличиях москвичей от жителей Санкт-Петербурга в интервью «Москвич Mag» рассказала известная российская актриса Полина Ауг.

«Я ничего нового не скажу. Отличие москвичей в скорости, ритме жизни, бешеной гонке куда-то вперед», — сказала артистка

Она рассказала, что всегда с «трепетом и любовью относилась к Санкт-Петербургу — городу юности ее мамы. Раньше ей не часто удавалось посетить город, но теперь она стоало часте бывать там на пробах, кастингах и съемках. .

«Недавно обратила внимание на то, как даже походка москвичей и петербуржцев разнится. Петербуржцы ходят неторопливо, размеренно, наслаждаясь беседой. Я же привыкла очень быстро ходить пешком», — цитирует Полину Ауг «Москвич Mag».

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