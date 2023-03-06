Дмитрий Нагиев исполнил главную роль в эротическом фильме

Одну из главных ролей в эротическом фильме «Эскортница» исполнил актер Дмитрий Нагиев. Главную героиню сыграла артистка Анна Старшенбаум, сообщает KP.RU.

Старшенбаум сыграла девушку Кристину, которая ведет двойную жизнь: днем организовывает выставки современного искусства, по ночам — досуг для влиятельных мужчин. А Нагиев примерил на себя образ офицера российских спецслужб, который «курирует» бизнес и принимает участие в ночных мероприятиях, передает KP.RU. Фильм выйдет в прокат 8 марта.

Отмечается, что в основу сценария лег громкий скандал 2021 года, когда в сеть попали снимки танцующих обнаженных девушек на балконе одного из небоскребов в Дубае. Они были задержаны полицией.

Ранее Дмитрий Нагиев признался в желании «просто поработать».