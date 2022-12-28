Дмитрий Нагиев признался в желании «просто поработать»

«Так хочется просто пожить и просто поработать. Но время уходит безвозвратно. Я вас люблю, будьте счастливы. С наступающим Новым годом», — сказал он.

Пользователи сети поблагодарили Нагиева за поздравления и признались в любви к его творчеству.

«Лучший актер, лучший ведущий! Спасибо вам за ваше творчество, Дмитрий!», «Нагиев лучший! Вроде бы ничего такого не сказал, а сколько смысла в его словах», «Это взаимно», — прокомментировали юзеры.

Ранее о карьере телеведущего Ивана Урганта высказался его отец, актер Андрей Ургант. Он сообщил, что после снятия шоу «Вечерний Ургант» с эфира Первого канала его сын оказался безработным.