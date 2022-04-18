Дмитрий Певцов вызвал полицию из-за найденной в подъезде закладки

Актер и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов вызвал полицию в подъезд своего дома в центре Москвы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Информацию «Мосленте» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным источника, артист нашел закладку с неизвестным веществом между вторым и третьим этажами. О своей находке Певцов сообщил охране, а затем обратился в правоохранительные органы. Полицейским передали подозрительный сверток, его содержимое направили на экспертизу. Уточняется, что инцидент произошел в жилом доме на Мясницкой улице.

В пресс-службе московской полиции «Мосленте» уточнили, что инцидент произошел 17 апреля. «Сотрудники частной охранной фирмы передали полицейским сверток с неизвестным веществом, ранее найденный в подъезде гражданином. Оно отправлено на экспертизу, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

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