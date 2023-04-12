В Москве мужчина до смерти избил беременную женщину

31-летний мужчина до смерти избил свою 34-летнюю знакомую в квартире дома в Гурьевском проезде в Москве. Нападение произошло 9 апреля, сообщает столичная прокуратура. Пострадавшую доставили в больницу, но на второй день она скончалась из-за полученных травм.

О беременности погибшей рассказал Telegram-канала «112». По его данным, в больницу она поступила с множественными гематомами и травмами, переломом ребер, носа и ушибами внутренних органов.

Главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Подозреваемый задержан и признал свою вину. При этом он отрицает беременность женщины.

Ранее мужчина погиб в драке в продуктовом магазине на Волжском бульваре. Оппонент ударил его по лицу, что привело к падению. В результате полученных травм он скончался.