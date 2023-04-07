Мужчина погиб в драке в продуктовом магазине в Москве

Мужчина погиб в драке в продуктовом магазине на Волжском бульваре в пятницу, 7 апреля, сообщили «Мосленте» в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

«Сегодня около 00:30 в полицию от граждан поступило сообщение о драке в помещении продуктового магазина на Волжском бульваре. Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них ударил своего оппонента рукой по лицу, от чего последний упал с высоты собственного роста», — рассказал представитель ведомства.

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили на полу магазина тело 42-летнего мужчины. 35-летний нападавший с места происшествия скрылся, однако вскоре был задержан оперативниками. В ходе медосвидетельствования выяснилось, что задержанный был пьян. На месте работает оперативно-следственная бригада.

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