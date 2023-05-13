Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о проблемах со здоровьем

О мучавших ее судорогах в теле подписчикам в Инстаграм рассказала модель и блогер Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк. Она призналась, что начала принимать БАДы, чтобы как-то облегчить свое состояние.

По словам блогера, судороги возникали у нее после тренировок в спортзале или долгой ходьбы. Заворотнюк отметила, что могла даже видеть, как дергаются в этот момент мышцы на ногах.

Сейчас, спустя два месяца принятия специальных препаратов, судороги у модели прошли.

Ранее Анна Заворотнюк раскрыла секрет поддержания хорошей формы. Она отметила, что не ограничивает себя в еде.