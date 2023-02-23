Дочь Заворотнюк раскрыла секрет поддержания хорошей формы
Свой секрет поддержания хорошей формы раскрыла в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 27-летняя модель и блогер Анна. Некоторое время она не выходила на связь с подписчиками, но наконец-то прервала молчание и попросила задать ей любые интересующие вопросы.
«Так приятно! Несколько вопросов про форму получила, как ее держу… На самом деле, я то поправляюсь, то худею. Это все сильно зависит от моего настроения. Может быть, сейчас здесь на меня так влияет тепло или то, что постоянно надо выходить куда-то в купальнике, в коротеньких шортиках… Я здесь очень плотно взялась за себя в плане спорта. Очень много хожу и занимаюсь йогой», — рассказала Заворотнюк.
Блогер добавила, что иногда также ходит в зал, но это дается ей трудно, потому что там скучно, а после каждой тренировки она чувствует, что мышцы забиты. «Не то что после йоги. После йоги ощущения, как после массажа. Это мой любимый спорт», — поделилась известная москвичка.
Заворотнюк отметила, что не ограничивает себя в еде — ест все, что хочет, включая сладкое, жирное и соленое.
Сейчас вместе с мужем модель временно проживает в Дубае, это связано с его работой. Однако в ближайшее время она планирует прилететь в Москву, так как соскучилась по родным.
Ранее Заворотнюк рассказала о своих «хулиганствах» в школьные годы. По ее словам, она чудила постоянно.