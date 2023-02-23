Дочь Заворотнюк раскрыла секрет поддержания хорошей формы

Блогер добавила, что иногда также ходит в зал, но это дается ей трудно, потому что там скучно, а после каждой тренировки она чувствует, что мышцы забиты. «Не то что после йоги. После йоги ощущения, как после массажа. Это мой любимый спорт», — поделилась известная москвичка.

Заворотнюк отметила, что не ограничивает себя в еде — ест все, что хочет, включая сладкое, жирное и соленое.

Сейчас вместе с мужем модель временно проживает в Дубае, это связано с его работой. Однако в ближайшее время она планирует прилететь в Москву, так как соскучилась по родным.

Ранее Заворотнюк рассказала о своих «хулиганствах» в школьные годы. По ее словам, она чудила постоянно.