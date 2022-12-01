Шестилетняя дочь Джигана назвала главную обязанность своего будущего мужа

«Мой муж будет только работать, а я буду сидеть дома. Легко и просто можно брать мужа для работы, он же просто только для этого и нужен», — сказала она.

Лея добавила, что все же ей нужно сразу два мужа: один будет работать, а второй будет сажать и чистить картошку. На вопрос Самойловой о том, зачем девочке столько мужей, Лея ответила, что она просто ленивая.

Ранее Самойлова возмутилась ценами на организацию свадьбы. «4960 рублей стоит одно приглашение: конверт и бумажка. То есть 200 приглашений — это один миллион. Может, я чего-то не понимаю», — пожаловалась она.