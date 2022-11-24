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18:44, 24 ноября 2022
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Оксану Самойлову возмутили цены на организацию свадьбы

Оксану Самойлову возмутили цены на организацию свадьбы
Фото: © Samoylova Oxana / Gliballookpress.com

Ценами на организацию свадьбы возмутилась блогер, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова. О завышенной стоимости некоторых праздничных атрибутов она рассказала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Шокировали меня с утра свадебными приколами. 4960 рублей стоит одно приглашение: конверт и бумажка. То есть 200 приглашений — это один миллион. Может, я чего-то не понимаю», — написала знаменитость. Она поинтересовалась у своих подписчиков, адекватная ли это цена.

Позднее Самойлова сообщила, что многих ее фолловеров, включая Джигана, указанная стоимость удивила. «Ввожу новую рубрику зашкварных свадебных историй с ценами», — посмеялась блогерша.

Самойлова и Джиган собираются устроить торжество с размахом на десятилетнюю годовщину брака. Официально звездная чета узаконила отношения 12 декабря 2012 года, но тогда рэпер и блогерша не стали играть пышную свадьбу. Ранее Самойлова показала платье для повторного бракосочетания, которое, по ее словам, стоит как автомобиль.

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