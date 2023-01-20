Дочь Глюкозы устроила в квартире пожар и показала последствия

Старшая дочь певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы) устроила в квартире пожар. Последствия возгорания 15-летняя девушка показала на видео, которое опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Инцидент произошел в ванной комнате. На кадрах ролика видно, как от огня стала черной стена и пострадали личные вещи девушки. По ее словам, она случайно устроила пожар сразу после возвращения в Москву из Индии.