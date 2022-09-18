Дочь Гузеевой пережила изнасилование и призналась в этом подписчикам

«Возможно и стоило бы учесть, что я пережила изнасилование, разрыв связки в колене, три операции за 2,5 года, гормональную терапию и лечение антидепрессантами, но, мне кажется, это не оправдание. Руки-ноги на месте, ну на какой-то момент одна нога, но все еще обе руки», — написала она в личном блоге.

Также девушка опубликовала несколько личных фото, на которых показала себя в 19 лет, когда она весила 60 килограммов при росте около 172 сантиметров, а также современные фото, на которых она уже набрала лишний вес.

Ранее историк моды и ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев раскрыл три способа выглядеть стройнее.