Дочь Лепса сравнила Москву с «пьяным Парижем»

Российская актриса театра и кино, сценарист Инга Лепс сравнила Москву с «пьяным Парижем» и другими зарубежными мегаполисами. Своим мнением она поделилась с изданием «Москвич Mag».

По словам артистки, российскую столицу выгодно отличает хорошо отлаженная транспортная система. «У нас порядок на дорогах, особенно если сравнивать с пьяным Парижем, например. И дороги, кстати, отличные. Мы живем в бытовом раю! Все есть, все удобно!» — рассказала дочь певца Григория Лепса.

Она также отметила, что во всех мегаполисах мира схожий ритм жизни, ненормированные часы работы и вечеринки до утра. Москва же, считает Лепс, выделяется модными местными жительницами. «Наши девушки самые красивые. И все тут», — подчеркнула она.

Ранее художник Платон Инфанте-Арана назвал «доставляющую особое мучение» архитектуру Москвы.