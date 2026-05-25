Художник Платон Инфанте-Арана назвал «доставляющую особое мучение» архитектуру Москвы

Современный российский художник и кинорежиссер Платон Инфанте-Арана, родившийся в Москве, рассказал о любимых районах столицы и тех, которые ему не нравятся. На эту тему он порассуждал в интервью журналу «Москвич Mag».

Инфанте-Арана признался, что ему нравятся Чистые пруды и Замоскворечье. При этом он не любит некоторые районы, расположенные вокруг старой Москвы. «О современной архитектуре не говорю. В чем-то она более приятная по сравнению с хрущевками, брежневками, наследием лужковского времени, которое мне доставляет особое мучение», — сказал он, добавив, что не очень любит советский период, начиная со сталинской Москвы, но уважает дореволюционную архитектуру.

Художник отметил, что Москва — очень красивый город. Ему нравится гулять по улицам столицы с супругой и рассматривать архитектуру.

Ранее дочь актера Михаила Ефремова, театральный критик Анастасия Ефремова сравнила столицу России с Нью-Йорком, Лондоном, Парижем и Берлином.