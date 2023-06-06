Дочь Михаила Пореченкова попала в ДТП в Москве

Дочь актера Михаила Пореченкова Мария попала в ДТП на западе Москвы, сообщает Telegram-канал «112». Женщина находилась за рулем Mercedes.

Авария произошла на Центральной улице поселка Толстопальцево. Автомобиль Пореченковой столкнулся со скутером. По предварительным данным, дочь актера не пострадала, водителя скутера осматривают медики, пишет «112». » Ранее в ДТП в Москве попал телеведущий Дмитрий Дибров. Его автомобиль Mercedes врезался в полицейский микроавтобус при перестроении. Никто из участников аварии не пострадал.