Стало известно о состоянии пострадавшего в ДТП с дочерью Пореченкова мужчины

Пострадавшего в ДТП с дочерью актера Михаила Пореченкова мужчину выписали из больницы в состоянии комы, сообщает Baza. 18-летнего Александра Петровского перевели в реабилитационный центр.

По информации канала, врачам удалось стабилизировать состояние молодого мужчины, однако оно по-прежнему оценивается как тяжелое. Из-за полученного во время аварии ушиба мозга он шестую неделю не выходит из комы.

О ДТП стало известно 6 июня. Находящаяся за рулем Mercedes 18-летняя Мария Пореченкова в деревне Толстопальцево сбила ровесника на скутере. У пострадавшего диагностировали переломы ключицы, предплечья и бедра, а также серьезную травму головы. Дочь актера не пострадала.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).