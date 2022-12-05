Дочь Марии Шукшиной показала фигуру в спортзале

Фигуру в спортзале показала на фото в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) дочь актрисы Марии Шукшиной Анна. На снимке она в белой майке и ярко-желтых лосинах демонстрирует бицепсы во время силовых упражнений на тренажере. В последние годы 33-летняя женщина занялась бодибилдингом и регулярно сталкивается с критикой своего увлечения.

«Люди чаще всего мне говорят, что я жутко выгляжу, что перекачанная, что хватит уже, и это самое ласковое. Как вы поняли, это пишут женщины. Мужчины мной восхищаются», — рассказала Шукшина в интервью Teleprogramma.pro. По словам женщины, мать тоже не одобряет ее занятия бодибилдингом.

Шукшина заявила, что не собирается бросать спорт и дала три совета людям, желающим привести себя в форму. По ее словам, для этого нужно спать не менее восьми часов, есть по строго расписанному рациону и тренироваться по индивидуальной программе.

Ранее бицепсы на видео из спортзала показал 66-летний юморист Ефим Шифрин. Кадры с артистом, делающим силовые упражнения на тренажере, восхитили пользователей сети.