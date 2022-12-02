Дочь Заворотнюк показала фото и видео из бани в Подмосковье

Фото и видео из бани в подмосковном Ногинске показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, модель и блогер Анна Заворотнюк.

«Как же чудесно оказаться в зимнюю морозную пору в котле с водой, как парное молоко», — написала она в своем блоге. Публикацию девушка подкрепила серией фото и видео, сделанных во время отдыха с подругами.