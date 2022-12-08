Дочь Заворотнюк улетела из России

О своем отлете из России сообщила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 26-летняя модель и блогер Анна.

«Собираюсь в длинное путешествие! Лечу в Стамбул, оттуда в Баку, а потом в Дубай. И в один чемодан мне надо собрать вещи для каждого из этих городов. Погода в них сейчас абсолютно разная», — поделилась Заворотнюк с фолловерами.