Дочь Заворотнюк рассказала о своих «хулиганствах» в школьные годы

О своих «хулиганствах» в школьные годы рассказала старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 27-летняя модель и блогер Анна. Воспоминания она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Чудила постоянно. Я готом была и аниме любила, вечно всех подстрекала со мной хулиганить. К директору часто попадала, но это все были добрые приколы. В младших классах подговорила девочек спрятаться со мной в заброшенном домике охраны около школы и просидеть там до конца уроков, нас чуть ли не на вертолетах искали. Таких историй миллион», — написала Анна.

При этом знаменитость призналась, что в основном училась нормально — на «4» и «5». Однако математика, геометрия, алгебра ей давались тяжелее остальных предметов: «Кое-как вытягивала на "3"».

Ранее дочь Заворотнюк рассказала о детских комплексах. В юности она очень стеснялась своих зубов.