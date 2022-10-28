Люди
16:18, 28 октября 2022
1 мин.

Стало известно местоположение дочери Анастасии Заворотнюк

Стало известно местоположение дочери Анастасии Заворотнюк
Кадр: @anna_zavorotnyuk

Местоположение старшей дочери актрисы Анастасии Заворотнюк, 26-летней Анны, стало известно из ее сообщений в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Девушка рассказала, что находится в столице Азербайджана.

«Я впервые прилетела в Баку. Живу сейчас в Старом городе. Целый день ходила смотрела окрестности. Это просто восторг! Очень красивый город», — поделилась Заворотнюк в сторис.

Девушка отметила, что в Баку очень интересная архитектура, что все вокруг пропитано какой-то историей. Блогера также порадовала теплая, солнечная погода в городе.

Ранее Заворотнюк сообщила о здоровье своей матери, которая борется с онкологическим заболеванием. «Она держится. Болезнь очень тяжелая», — поделилась дочь актрисы.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.