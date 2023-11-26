Раскрыты доходы российских актеров озвучки

Актер дубляжа Никита Моисеев в беседе с «Мослентой» раскрыл свои доходы. По словам собеседника, в среднем в месяц его доход от озвучивания фильмов составляет 100 тясяч рублей.

При этом Моисеев уточнил, что на крупных проектах удается заработать в несколько раз больше. Актер также добавил, что у него есть и другие источники дохода от ведения YouTube и в Telegram каналов, а также работа со студией, озвучивающей компьютерные игры.

Ранее был раскрыт топ-5 вакансий с самыми большими средними зарплатами в стране.