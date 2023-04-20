Раскрыты доходы блогера Лерчек от продаж фитнес-марафонов

На расходы из выручки было потрачено более двух миллиардов рублей, хотя, как отмечают журналисты, инфобизнес не предполагает никаких существенных затрат.

Сейчас блогер под псевдонимом Лерчек может стать фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Многие участники ее марафонов пожаловались на подтасовку при розыгрыше призов и на акцию «Колесо фортуны», участникам которой обещали дорогостоящие подарки за покупку косметики от блогера, сообщает столичный СК.

Обвиняемая все еще не погасила долг по уплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей, в связи с чем судом наложен арест на банковские счета Чекалиных в пределах суммы недоимки.

Ранее блогеры Чекалины заявили о «катастрофической» бедности, заявив, что им не хватает денег даже на оплату услуг SMM-менеджера.