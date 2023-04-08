Блогеры Чекалины заявили о «катастрофической» бедности

О «катастрофической» бедности заявили блогеры Валерия (Лерчек) и Артем (Артемчек) Чекалины, передает Mash. Им не хватает денег на оплату услуг SMM-менеджера.

По данным Mash, Чекалины намерены просить суд о снятии запрета на интернет для них, чтобы продолжить самостоятельно вести свои аккаунты в соцсетях.

Ранее в отношении блогеров было возбуждено уголовное дело об отмывании денег. Суд запретил Чекалиным выходить в сеть, а их имущество и счета оказались под арестом. Тогда Лерчек заявила, что их аккаунты будут вести нанятые специалисты. Но этого не произошло, потому что паре нечем с ними расплачиваться.