13:22, 08 апреля 2023
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Блогеры Чекалины заявили о «катастрофической» бедности
Блогеры Чекалины заявили, что у них нет денег на оплату услуг SMM-менеджера.
Фото: Paul Hanaoka / Unsplash
О «катастрофической» бедности заявили блогеры Валерия (Лерчек) и Артем (Артемчек) Чекалины, передает Mash. Им не хватает денег на оплату услуг SMM-менеджера.
По данным Mash, Чекалины намерены просить суд о снятии запрета на интернет для них, чтобы продолжить самостоятельно вести свои аккаунты в соцсетях.
Ранее в отношении блогеров было возбуждено уголовное дело об отмывании денег. Суд запретил Чекалиным выходить в сеть, а их имущество и счета оказались под арестом. Тогда Лерчек заявила, что их аккаунты будут вести нанятые специалисты. Но этого не произошло, потому что паре нечем с ними расплачиваться.