Раскрыты доходы Моргенштерна за 2022 год

Доходы рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) от рекламы за 2022 год раскрыли «Ведомости» со ссылкой на исследование Ассоциации блогеров и агентств (АБА). Заработок артиста упал на 80 процентов, до 24,9 миллиона рублей.

В АБА проанализировали данные видимых рекламных размещений звезды на YouTube, в Instagram (принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России) и Telegram. За 2022 год Моргенштерн выложил на YouTube-канале две рекламные интеграции, в Instagram — одну, в Telegram — три. В 2021 году это количество составило 12 и три на YouTube и в Instagram соответственно. Telegram-канал Моргенштерн завел только в 2022 году.

«Существенный фактор, который повлиял на динамику рекламных доходов блогеров-иноагентов, — выпадение одной из ключевых площадок, Instagram. 14 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал эту соцсеть в России. А 21 марта компания Meta, которой принадлежат Instagram и Facebook, была признана экстремистской организаций и запрещена в России», — сообщил источник.

Ранее стало известно о доходах и недвижимости популярного блогера Александры Митрошиной. По данным источника, на одном подписчике она зарабатывала до 110 тысяч рублей.