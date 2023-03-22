Стало известно о доходах и недвижимости блогера Митрошиной

О доходах и недвижимости блогера Александры Митрошиной, которую накануне, 21 марта, обвинили в уклонении от налогов на сумму 120 миллионов рублей, стало известно из материала РЕН ТВ. Сообщается, что она владеет дорогостоящими апартаментами на Большой Дмитровке, рядом с Большим театром, а также квартирой в районе Москва-Сити. Кроме того, у Митрошиной есть недвижимость в Дубае, где она сейчас и находится.

Риелтор Константин Ланин отмечает, что цены на предложения в доме на Большой Дмитровке, где у предпринимательницы есть квартира, начинаются от 2-2,5 миллиона за квадратный метр. Площадь ее апартаментов, которые Митрошина не так давно сдала в аренду, составляет 111 «квадратов».

По данным РЕН ТВ, доступ к онлайн-трансляции вебинаров у Митрошиной обходится юзерам в 5900 рублей, при этом в прайс-листе были услуги и за 31-110 тысяч рублей. Так, по имеющейся информации, автор курсов может заработать до 110 тысяч рублей на одном подписчике. Как объяснил адвокат Алишер Захидов, Митрошина раздробила свой бизнес на несколько ИП, что позволило ей уменьшить обороты. Однако сотрудники налоговой, по его словам, давно в курсе подобных схем.

Издание сообщает, что блогеру может грозить до трех лет лишения свободы. Сейчас подобная проверка проводится в отношении других блогеров-миллионников.

Ранее сообщалось, что на Митрошину завели уголовное дело. Чтобы скрыть размер реальных доходов, блогер организовала поступление денег на контролируемые ею счета ИП.