Доктор Долгов пояснил критерии выбора хорошего психолога

Критерии выбора хорошего психолога пояснил в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов. Врач сразу уточнил, что универсального алгоритма или «чек-листа», гарантирующего однозначно правильный выбор, не существует, однако некоторые рекомендации все же есть.

«Обязательным является наличие профильного образования. Если некто утверждает, что "учился у мастеров", упорно отказываясь предоставить подтверждающую документацию, это сразу должно насторожить. Существует неформальный обмен опытом по разным методикам, но документы о базовой профподготовке должны быть всегда», — заявил Долгов.

Большое количество положительных отзывов на различных ресурсах — тоже, скорее, плюс, хотя не стоит забывать о существовании целых организаций, занимающихся накруткой отзывов, продолжил психолог.

Долгов привел выражения, которые обычно используют ненадежные психологи. «"Гарантированно решу вашу проблему за один сеанс": никакой вменяемый профессионал не может этого гарантировать. "Уникальный авторский метод": у многих есть какие-то наработки и особенности работы, но на «авторский метод» тянет только то, что признано таковым профессиональным сообществом. "Работаю во всех подходах, использую собственный микс, владею всеми методами…": всеми подходами в психологии не владеет никто, в одной только телесно-ориентированной психотерапии насчитывают более ста различных методов», — объяснил специалист. Он добавил, что существует мультимодальный подход, когда психолог может применять несколько разных методик по отношению к одному клиенту, но их количество всегда конечно, и специалист должен быть готов рассказать о каждой.