Доктор Долгов пояснил критерии выбора хорошего психолога
Критерии выбора хорошего психолога пояснил в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов. Врач сразу уточнил, что универсального алгоритма или «чек-листа», гарантирующего однозначно правильный выбор, не существует, однако некоторые рекомендации все же есть.
«Обязательным является наличие профильного образования. Если некто утверждает, что "учился у мастеров", упорно отказываясь предоставить подтверждающую документацию, это сразу должно насторожить. Существует неформальный обмен опытом по разным методикам, но документы о базовой профподготовке должны быть всегда», — заявил Долгов.
Большое количество положительных отзывов на различных ресурсах — тоже, скорее, плюс, хотя не стоит забывать о существовании целых организаций, занимающихся накруткой отзывов, продолжил психолог.
Долгов привел выражения, которые обычно используют ненадежные психологи. «"Гарантированно решу вашу проблему за один сеанс": никакой вменяемый профессионал не может этого гарантировать. "Уникальный авторский метод": у многих есть какие-то наработки и особенности работы, но на «авторский метод» тянет только то, что признано таковым профессиональным сообществом. "Работаю во всех подходах, использую собственный микс, владею всеми методами…": всеми подходами в психологии не владеет никто, в одной только телесно-ориентированной психотерапии насчитывают более ста различных методов», — объяснил специалист. Он добавил, что существует мультимодальный подход, когда психолог может применять несколько разных методик по отношению к одному клиенту, но их количество всегда конечно, и специалист должен быть готов рассказать о каждой.
«Услышав или прочитав нижеследующие вещи, знайте: перед вами человек, чьи взгляды ничего общего ни с какой наукой не имеют: "Энергоинформационные поля/потоки", "Работа на тонком уровне", "Аура", "Связь со Вселенной", "Эзотерика", "Дизайн человека", "Сглаз, порча, заговор"», — предупредил Долгов.
Эксперт посоветовал, по возможности, ориентироваться на рекомендации знакомых и вызывающих доверие людей. Перед принятием окончательного решения предварительно имеет смысл пообщаться со специалистом по телефону, изложить суть проблемы и поинтересоваться, каким образом он предполагает ее решать.
«К сожалению, специфика психологического консультирования и психотерапии такова, что даже реально высокая квалификация специалиста и то, что он на самом деле помог множеству людей, не означает автоматически, что он поможет именно вам. Очень многое зависит от установления так называемого "терапевтического альянса": вы должны подходить друг другу на личном уровне. Определить это можно только экспериментально», — заметил врач.
Если специалист выбран правильно, пациенту должно становиться хоть немного лучше после каждого сеанса, подчеркнул Долгов. «Если не происходит ничего или становится хуже, не ждите. Продолжайте поиск», — заключил он.
Ранее Долгов рассказал о влиянии жары на психику. Психолог перечислил способы легче перенести знойную погоду.