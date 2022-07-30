Доктор Долгов рассказал о влиянии жары на психику

О влиянии жары на психику рассказал в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов. Доктор также перечислил способы легче перенести знойную погоду.

«Внешняя температура влияет на все функции организма, в том числе и на высшую нервную деятельность. В жару мозг страдает от гипоксии (недостатка кислорода), гиповолемии (недостатка жидкости) и электролитных нарушенной вследствие потери солей с потом, что приводит к снижению умственных способностей, раздражительности, снижению настроения, ухудшает качество сна», — написал Долгов.

Чтобы уменьшить негативное влияние жары на психику, психолог порекомендовал ни в коем случае не перегреваться на солнце и соблюдать водно-электролитный баланс. «Если в обычное время рекомендуется выпивать 30 миллилитров чистой воды на килограмм текущего веса, то в жаркую погоду это количество надо увеличить до 40-50 миллилитров. И не забывайте про соль. В жару ее теряется много», — предупредил он, отметив, что людям, у которых есть проблемы с почками, объем потребляемой жидкости и соли нужно согласовать с нефрологом. А вот крепкий алкоголь, по словам врача, в этот период употреблять не стоит никому.

В условиях жары Долгов посоветовал, по возможности, избегать умственных и физических перегрузок, распределять работу так, чтобы основная ее часть приходилась на утренние и вечерние часы. В идеале на этот период взять отпуск.

Врач также порекомендовал больше времени проводить в лесах, садах и парках, где прохладнее и больше кислорода. «К тому же, зеленый цвет успокаивает», — напомнил он.

Долгов отметил, что лень является естественной защитной реакцией организма на жару, поэтому ругать себя за нее не стоит. «В целом, старайтесь воспринимать жару позитивно. Это возможность прогреться и пополнить запасы витамина D, который, как известно, вырабатывается только на солнце (но не обгорите!)», — заключил специалист.

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