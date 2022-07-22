Доктор Долгов напомнил простой способ принять правильное решение

Простой способ принять правильное решение напомнил в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов.

«Иногда очень сложно принять какое-то решение. Критерии неочевидны, зачастую приходится полагаться на интуицию, которая нередко приводит к ошибкам. Упорядочить процесс принятия решений поможет простая, но действенная техника — "Квадрат Декарта"», — написал доктор.

Разработанный французским философом и математиком XVII века Рене Декартом метод состоит в том, чтобы при трудностях с принятием решения задать себе четыре вопроса: «Что я получу, если приму это решение?», «Что я получу, если не приму это решение?», «Что я потеряю, если приму это решение?», «Что я потеряю, если не приму это решение?».

По мнению Долгова, эта техника эффективна и помогает прояснить последствия каждого решения. «Дело в том, что в ситуации, требующей выбора, мы часто зацикливаемся на одной позиции: что будет, если это произойдет? Здесь же мы рассматриваем ситуацию с четырех сторон», — объяснил психолог.

Ранее Долгов назвал лучший способ избежать импульсивных покупок. По его словам, до 30 процентов семейного бюджета может быть потрачено незапланированно, если не научиться «держать руки в карманах».