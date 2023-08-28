Доктор Долгов объяснил феномен петли абьюза

Феномен петли абьюза в своем Telegram-канале объяснил кандидат медицинских наук, клинический психолог Денис Долгов. Он пояснил, что абьюзивные отношения обычно состоят из четырех основных циклов.

В первом цикле отношения между партнерами ровные и спокойные. Далее, при любой незначительной ситуации, которая выводит абьюзера из равновесия, возникает напряжение и недовольство, которое он выказывает второй половине, рассказал специалист.

Когда напряжение достигает апогея, абьзер выплескивает на жертву физическое или эмоциональное насилие в виде криков, ссор и оскорблений. Прекращает свои манипуляции он только тогда, когда видит, что жертва уже не в состоянии справиться с таким накалом, продолжил психолог.

После этого идет заключительный этап примирения, во время которого абьюзер делает все, чтобы вернуть расположение своего партнера. Если же вторая половина всерьез готова разорвать отношения, то в ход снова идут манипуляции и угрозы, чтобы сохранить пару.

Этот «петля» может повторяться бесконечное количество раз, пояснил эксперт. Однако, практически отсутствуют случаи, когда абьюзивные отношения трансформировались бы в нормальные, подчеркнул Долгов.

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