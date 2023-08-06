Психолог объяснил природу «преждевременной верности»

Природу появления «преждевременной верности» объяснил в своем Telegram-канале психолог Денис Долгов. Он уточнил, что синдрому больше подвержены женщины, но встречается он и у мужчин.

Под действием этого явления человек начинает воспринимать любого другого, обратившего на него внимание, как потенциального избранника на всю жизнь. Он может мысленно построить долгосрочные совместные планы, хотя «партнер» не дает никаких реальных поводов и даже не догадывается об этом.

При таком синдроме человек думает за обоих и не допускает, что у другого могут быть свои планы и мысли. И если «избранник» пропадает после нескольких встреч, начинаются страдания, как после реальных отношений.

Эксперт предупредил, что такое поведение чаще всего только отталкивает партнера. Он порекомендовал не пытаться целенаправленно найти себе жену или мужа, а вступать в отношения с человеком, от общения с которым комфортно.

Ранее историк раскрыл один из московских способов проверить советских жен на верность.