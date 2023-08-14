Доктор Долгов объяснил феномен веры людей в справедливость

Феномен веры людей в справедливость в своем Telegram-канале объяснил кандидат медицинских наук, клинический психолог Денис Долгов. Эксперт заявил, что это когнитивное искажение.

По его словам, люди, придерживающиеся идеи социальной справедливости, верят, что человек получает за хорошие поступки награду, а за плохие — наказание. Например, такие люди склонны верить, что в преступлениях часть ответственности — на пострадавших.

Проведенные исследования также показали, что склонные верить в социальную справедливость более религиозны, авторитарны и консервативны. Более того, такие люди в большей степени одобряют социальные институции и свысока смотрят на дискриминируемых и бедных, рассказал Долгов.

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