Доктор Гинзбург высказался о связи болезней со стрессом

О связи плохого самочувствия и болезней со стрессом и негативными мыслями заявил в своем видеоблоге на платформе «Яндекс.Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург. Он призвал своих подписчиков мыслить позитивно.

«Любая болезнь имеет психотерапевтический или психосоматический компонент. Везде мы видим участие нервной системы. Не просто так говорят, что все болезни — от головы», — заявил Гинзбург.

Врач объяснил: если человек мыслит в негативном ключе, его настроение становится плохим, иногда даже депрессивным, а поведение — неэффективным. Эта система работает и в обратную сторону: если что-то не получается, настроение портится.

«Эмоции — это среда, в которой существует наш мозг. Если эмоции хорошие, то мозг работает, как часики, и регулирует весь наш организм. Если эмоции плохие, тело старается от этого защититься, выбрасывая гормоны — адреналин, кортизол. Это приводит к повышению уровня сахара в крови, "выскакиванию" инсулина и следом — инсулиноподобного фактора роста», — рассказал специалист.

В итоге нарушается пищевое поведение, повышаются риски развития атеросклероза, сахарного диабета, артериальной гипертонии, рака. Могут случиться инсульты и инфаркты. Негативно настроенные люди также чаще болеют простудными заболеваниями, любые болезни у них протекают в более тяжелой форме.

«Поэтому надо стараться сохранять позитив несмотря ни на что. Нужно научиться радоваться простым вещам: я родился, я живу, у меня нет врагов. Если что-то не получается, нужно пробовать снова», — подчеркнул Гинзбург. Если самостоятельно справиться с негативом не выходит, необходимо обратиться к психологу.

Ранее Гинзбург перечислил приемы для уменьшения калорийности питания.